منتخب اليد يعود للواجهة من جديد عبر بطولة أفريقيا للكبار

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 08 سبتمبر 2019, 09:02 مساء
المنتخب الليبي لكرة اليد. (صفحة الاتحاد الليبي لكرة اليد عبر فيسبوك)

أعلن رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد الصديق الفوناس، عودة المنتخب الليبي للواجهة من خلال مشاركته في بطولة أفريقيا للكبار بتونس يناير المقبل، وهي البطولة المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وقال «الفوناس» في تصريح لـ«بوابة الوسط» إنه سيتم التعاقد خلال هذا الأسبوع مع المدرب التونسي محمد علي الصغير، وهو مدرب سابق للمنتخب التونسي، والذي سيقود المنتخب الليبي.

وأوضح «الفوناس» أن علي الصغير، سيبدأ في اختيار اللاعبين من خلال تجمعات بعدة مناطق، بالإضافة للاعبين المحترفين، وسيكون هناك تجمعان داخل ليبيا الأول في مدينة زوارة والثاني في مدينة المرج.

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