جبريل يفقد الجولة الأخيرة في شطرنج سوسة ويحل سادسًا

بطولة سوسة الدولية للشطرنج تستقبل مشاركة ليبية مكثفة (أرشيفية : الإنترنت)

فقد الليبي عبد الحكيم جبريل، فرصة التتويج بميدالية خلال منافسات تصنيف (- 2100) في بطولة سوسة الدولية للشطرنج، بعد خساراته المباراة الأخيرة أمام التونسي أيمن بن إبراهيم.

وحل جبريل في المركز السادس برصيد بـ6.5 نقطة، فيما توج بذهبية تصنيف (- 2100) التونسي حامد بن غنيم، برصيد 7 نقاط، ونال الفضية التونسي أيمن بن إبراهيم، والبرونزية للاعب نوالي محمد من تونس.

وفي بقية ترتيب اللاعبين الليبيين، جاء في المركز السابع علي الشعافي 6.5 نقطة، والـ18 ميلاد الفيتوري 5.5 نقطة، والـ21 خالد جعفر 5.5 نقطة، والـ37 مسعود قشوط بـ5 نقاط، والـ43 يوسف الزنتوتي 4.5 نقطة، والـ47 خالد فرنكة بـ4.5 نقطة، والـ55 عمر دربوك 4 نقاط، والـ57 فيصل زقطه 4 نقاط، والـ68 فيصل الواعر 3.5 نقطة، والـ69 عبدالرحمن التير 3.5 نقطة، والـ70 مصعب قعيم 3 نقاط.