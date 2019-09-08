جبريل يفقد الجولة الأخيرة في شطرنج سوسة ويحل سادسًا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 08 سبتمبر 2019, 06:10 مساء
بطولة سوسة الدولية للشطرنج تستقبل مشاركة ليبية مكثفة (أرشيفية : الإنترنت)

فقد الليبي عبد الحكيم جبريل، فرصة التتويج بميدالية خلال منافسات تصنيف (- 2100) في بطولة سوسة الدولية للشطرنج، بعد خساراته المباراة الأخيرة أمام التونسي أيمن بن إبراهيم.

وحل جبريل في المركز السادس برصيد بـ6.5 نقطة، فيما توج بذهبية تصنيف (- 2100) التونسي حامد بن غنيم، برصيد 7 نقاط، ونال الفضية التونسي أيمن بن إبراهيم، والبرونزية للاعب نوالي محمد من تونس.

وفي بقية ترتيب اللاعبين الليبيين، جاء في المركز السابع علي الشعافي 6.5 نقطة، والـ18 ميلاد الفيتوري 5.5 نقطة، والـ21 خالد جعفر 5.5 نقطة، والـ37 مسعود قشوط بـ5 نقاط، والـ43 يوسف الزنتوتي 4.5 نقطة، والـ47 خالد فرنكة بـ4.5 نقطة، والـ55 عمر دربوك 4 نقاط، والـ57 فيصل زقطه 4 نقاط، والـ68 فيصل الواعر 3.5 نقطة، والـ69 عبدالرحمن التير 3.5 نقطة، والـ70 مصعب قعيم 3 نقاط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على عيوب «فيراري» الكهربائية
سيارات
محامي ترامب يسعى لرفع التجميد عن 67 مليار دولار من الأرصدة الليبية
ليبيا
جريدة «الوسط»: إجماع دولي على الالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا
ليبيا
في العدد 198: إجماع دولي لوقف تصدير السلاح ومصير أطفال ليبيا بين الحرب والألعاب ...
ليبيا
الحكومة الموقتة تعتمد قرارا جديدا بشأن استيراد السيارات المستعملة
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
ترتيب طرابلس بلائحة أفضل وأسوأ مدن العالم
منوعات
«عذبه حتى الموت».. كشف ملابسات قضية قتل طفل على يد أبيه في المرج
ليبيا
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السرطان قاتل الأغنياء الأول