بالصور.. سباق المشي النسائي في نسخته الثانية ببنغازي

جانب من فاعليات سباق المشي النسائي في نسخته الثانية ببنغازي. (سالم العبيدي)

أُقيمت في منتزه بنغازي (البوسكو)، أمس السبت، فاعليات سباق المشي النسائي في نسخته الثانية بمشاركة أكثر من 1000 من جميع الفئات.

وقالت إحدى منظِمات سباق المشي والمسؤولة الإعلامية قُدُوعْ القذافي في تصريح لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن بداية الفاعليات من الساعه 8 صباحًا وحتى الساعه 1 ظهرًا، والسباق كان لمسافة 8 كيلو متر داخل منتزه بنغازي، تم تقسيمة على أربع جولات.

وأوضحت القذافي، أن الهدف من السباق مشاركة النساء من كل الفئات وتوعيتهن بفوائد رياضة المشي وتحفيزهن على الرياضة بشكل عام، مشيرة إلى أنه جرى تقسيم الفئات العمرية من عمر 10 أعوام حتى 16 عامًا، ومنها إلى 35 عامًا ومن 36 عامًا وما فوق، أن كل فئة بها ثلاث فائزات.

وأضافت القذافي، أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة، لتأمين السباق، مشيرًا إلى أن الراعي الرسمي للحدث شركة ليبيا للهاتف المحمول، مؤكدة أن الحدث سيكون سنويا خصوصًا بعد الإقبال الكبير على عكس العام الماضي، متمنية أن تنتقل الفكرة إلى جميع مدن ليبيا.