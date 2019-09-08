الكريكشي يشارك دولي التجديف في النمسا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد قواس | الأحد 08 سبتمبر 2019, 03:56 مساء
رئيس الاتحاد الليبي للتجديف، المهندس نور الدين الكريكشي (أرشيفية : الإنترنت)

شارك رئيس الاتحاد الليبي للتجديف، المهندس نور الدين الكريكشي، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للتجديف، الذي أُقيم بمدينة لينز النمساوية.

وقد تم خلال الاجتماع مناقشة بعض المواضيع المهمة الخاصة برياضة التجديف وتفعيل آلية عمل مجلس إدارة الاتحاد الدولي وتغير بعض رؤساء اللجان المختلفة من بينهم مندوب القارة الأفريقية بالاتحاد الدولي.

كما تم مناقشة بعض العراقيل والسلبيات التي تواجه الاتحادات القارية في تطوير وتنفيذ برامجها من الناحية الفنية والإدارية والمالية واختيار مكان البطولات العالمية حتى العام 2025 والأمور التدريبية والتقرير المالي للعام 2019 وميزانية 2020.

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