برغش من الصين: الاتحاد الدولي للسلة يرهن دعم ليبيا باستقرار الوضع الأمني

رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة فؤاد برغش خلال لقاءاته (إنترنت)

شارك رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة فؤاد برغش، والأمين العام جمال مفتاح في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بالصين بحضور 155 اتحادًا من جميع أنحاء العالم، حيث تم سرد مناشط الاتحاد الدولي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتم انتخاب رئيس الاتحاد الأفريقي السابق لكرة السلة هامان نيانغ رئيسًا للاتحاد الدولي، حيث إن دور الرئاسة للقارة الأفريقية هذه المرة.

وقال فؤاد برغش رئيس الاتحاد الليبي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، «إن الاتحاد الدولي سيقدم الدعم لكرة السلة الليبية متى استقر الوضع الأمني بالبلاد، كما تُـجرى مساعٍ لإعادة نشاط المنتخب الليبي من جديد لوجود جيل رائع من اللاعبين الذي يجب أن يأخذوا فرصة».

وأضاف: «كذلك سيتم البدء في نشاط الفئات السنية الفترة المقبلة على مستوى المناطق كي تستمر اللعبة بشكل تصاعدي، بينما يتعذر إقامة أي نشاط آخر في الفترة الحالية للأوضاع الراهنة».

رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة فؤاد برغش خلال لقاءاته (إنترنت)

رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة فؤاد برغش (فيسبوك)