برغش من الصين: الاتحاد الدولي للسلة يرهن دعم ليبيا باستقرار الوضع الأمني

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 08 سبتمبر 2019, 03:44 مساء
رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة فؤاد برغش خلال لقاءاته (إنترنت)

شارك رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة فؤاد برغش، والأمين العام جمال مفتاح في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي بالصين بحضور 155 اتحادًا من جميع أنحاء العالم، حيث تم سرد مناشط الاتحاد الدولي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتم انتخاب رئيس الاتحاد الأفريقي السابق لكرة السلة هامان نيانغ رئيسًا للاتحاد الدولي، حيث إن دور الرئاسة للقارة الأفريقية هذه المرة.

وقال فؤاد برغش رئيس الاتحاد الليبي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، «إن الاتحاد الدولي سيقدم الدعم لكرة السلة الليبية متى استقر الوضع الأمني بالبلاد، كما تُـجرى مساعٍ لإعادة نشاط المنتخب الليبي من جديد لوجود جيل رائع من اللاعبين الذي يجب أن يأخذوا فرصة».

وأضاف: «كذلك سيتم البدء في نشاط الفئات السنية الفترة المقبلة على مستوى المناطق كي تستمر اللعبة بشكل تصاعدي، بينما يتعذر إقامة أي نشاط آخر في الفترة الحالية للأوضاع الراهنة».

رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة فؤاد برغش خلال لقاءاته (إنترنت)
رئيس الاتحاد الليبي لكرة السلة فؤاد برغش (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على عيوب «فيراري» الكهربائية
سيارات
محامي ترامب يسعى لرفع التجميد عن 67 مليار دولار من الأرصدة الليبية
ليبيا
جريدة «الوسط»: إجماع دولي على الالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا
ليبيا
في العدد 198: إجماع دولي لوقف تصدير السلاح ومصير أطفال ليبيا بين الحرب والألعاب ...
ليبيا
الحكومة الموقتة تعتمد قرارا جديدا بشأن استيراد السيارات المستعملة
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
ترتيب طرابلس بلائحة أفضل وأسوأ مدن العالم
منوعات
«عذبه حتى الموت».. كشف ملابسات قضية قتل طفل على يد أبيه في المرج
ليبيا
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السرطان قاتل الأغنياء الأول