الفزاني: لابد من معايير لاختيار ضيوف القنوات الفضائية

لاعب الأهلي طرابلس الدولي السابق أسامة الفزاني (أرشيفية : الإنترنت)

طالب لاعب الأهلي طرابلس الدولي السابق والمحلل الفني أسامة الفزاني، القنوات الفضائية بانتقاء ضيوفها والمحللين الرياضين في البرامج؛ لأن مهنة التحليل الرياضي مهمة وليس بإمكان أي أحد العمل كمحلل رياضي في كرة القدم.

وأبدى أسامة الفزاني اندهاشه عبر تصريحاته الخاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، من ابتعاد عدة محللين رياضيين عن الساحة دون أن تمنح لهم فرصة من عدة قنوات، حيث أصبحت القضية بالمزاج، قائلًا: «من حق الجميع أن ينتقد اتحاد الكرة والمنتخب الوطني والمؤسسات الرياضية، ويفضل من ينتقد أن يكون له تجربة رياضية».

وأضاف: «لا تتوافر معايير ومواصفات لاختيار المحليين والضيوف في البرامج وكذلك استديوهات التحليل».