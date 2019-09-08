الفزاني: لابد من معايير لاختيار ضيوف القنوات الفضائية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 08 سبتمبر 2019, 03:37 مساء
لاعب الأهلي طرابلس الدولي السابق أسامة الفزاني (أرشيفية : الإنترنت)

طالب لاعب الأهلي طرابلس الدولي السابق والمحلل الفني أسامة الفزاني، القنوات الفضائية بانتقاء ضيوفها والمحللين الرياضين في البرامج؛ لأن مهنة التحليل الرياضي مهمة وليس بإمكان أي أحد العمل كمحلل رياضي في كرة القدم.

وأبدى أسامة الفزاني اندهاشه عبر تصريحاته الخاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، من ابتعاد عدة محللين رياضيين عن الساحة دون أن تمنح لهم فرصة من عدة قنوات، حيث أصبحت القضية بالمزاج، قائلًا: «من حق الجميع أن ينتقد اتحاد الكرة والمنتخب الوطني والمؤسسات الرياضية، ويفضل من ينتقد أن يكون له تجربة رياضية».

وأضاف: «لا تتوافر معايير ومواصفات لاختيار المحليين والضيوف في البرامج وكذلك استديوهات التحليل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على عيوب «فيراري» الكهربائية
سيارات
محامي ترامب يسعى لرفع التجميد عن 67 مليار دولار من الأرصدة الليبية
ليبيا
جريدة «الوسط»: إجماع دولي على الالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا
ليبيا
في العدد 198: إجماع دولي لوقف تصدير السلاح ومصير أطفال ليبيا بين الحرب والألعاب ...
ليبيا
الحكومة الموقتة تعتمد قرارا جديدا بشأن استيراد السيارات المستعملة
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
ترتيب طرابلس بلائحة أفضل وأسوأ مدن العالم
منوعات
«عذبه حتى الموت».. كشف ملابسات قضية قتل طفل على يد أبيه في المرج
ليبيا
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السرطان قاتل الأغنياء الأول