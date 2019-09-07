المنتخب الوطني يفوز على منتخب النيجر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 07 سبتمبر 2019, 10:38 مساء

فاز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم على نظيره منتخب النيجر بهدفين لصفر فى المباراة الودية التى جمعت المنتخبين مساء اليوم السبت بملعب بورشيد بمعسكر المنتخب التدريبي بالمملكة المغربية.

الهدف الأول للمنتخب جاء عن طريق اللاعب مؤيد اللافي عند الدقيقة 46 من عمر المباراة وعزز فوز المنتخب  بإضافة هدف الفوز الثاني اللاعب محمد الترهوني عند الدقيقة 63 من زمن المباراة.

وخاض منتخبنا تجربته الودية الثانية بقيادة المدرب الوطني، جلال الدامجة بتشكيل ضم كل من  مراد الوحيشى لحراسة المرمى وأحمد المقصى، وناجى دراء، والمعتصم صبو، ومحمد الترهوني ، ومهند عيسى، وربيع الشادى، ومؤيد اللافى، ومفتاح طقطق، وحمدو الهوني، وأنيس السلتو.

وقد اشرك الدامجة في المباراة كل من سالم المسلاتي بدلا من أنيس سلتو ومحمود عكاشة بدلا من حمدو الهوني وصالح الطاهر بدلا من مؤيد اللافي ومحمد التهامي بدلا من مفتاح طقطق وسعد اجبارة بدلا من ناجي دراء وحل عبدالرحيم التريكي محل محمد الترهوني.

تأتي هذه المباراة ضمن التحضيرات التي يخوضها منتخبنا الوطني استعدادا للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون والشان.

وكان المنتخب الوطني قد خسر مباراته الودية الأولى في هذا المعسكر أمام بوركينا  بهدف دون مقابل.

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