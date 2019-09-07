تعرف على السر المغربي في معسكرات منتخب ليبيا الأخيرة

عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الليبي لكرة القدم يونس الكزة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الليبي لكرة القدم يونس الكزة، في لقاء مع برنامج «ميادين»، أن اختيار المغرب لإقامة المعسكرين الأول والثاني بها يرجع إلى سببين، الأول هو تنفيذ اتفاقية التعاون بين الاتحاد الليبي والجامعة المغربية وتوفر الإمكانات الفنية من ملاعب وإقامة، والسبب الثاني أن مباراتي ليبيا وتونس في الشان والتصفيات الأفريقية ستقام في المغرب.

وحول مباراة ليبيا وبوركينا فاسو، التي أثارت جدلًا واسعًا بأن المنتخب البوركيني لعب بفريق الرديف أو المحليين، رد الكزة، مؤكدًا أن هذه المباراة كانت جيدة بالنسبة للمنتخب الوطني، حيث أظهرت بعض العيوب للمدرب الوطني جلال الدامجة وأن المنتخب البوركيني لعب بمنتخب مختلط وليس كما يشاع وأن كل مدرب حر في تجربة عدد من اللاعبين في مثل هذه المباريات الودية وأن عدد لاعبي المنتخب البوركيني 27 لاعبًا حضروا للمغرب.

واختتم الكزة حديثه مؤكدًا أن نتائج المباريات الودية ليست بمقياس، أما بخصوص منتخب المحليين فسيكون الاعتماد الأكبر على لاعبي النصر والاتحاد والأهلي بنغازي لأنهم الأكثر جاهزية.