الحرك ينتقد أداء اتحاد كرة القدم الليبي

لاعب الأهلي طرابلس السابق والمحلل الرياضي، أبوبكر الحرك (أرشيفية : الإنترنت)

انتقد لاعب الأهلي طرابلس السابق والمحلل الرياضي، أبوبكر الحرك، طريقة عمل اتحاد الكرة، قائلًا: «كيف لمسؤلين عن الكرة الليبية يطالبون من الأندية مقترحات لتنظيم الدوري وذلك من صميم اختصاصهم».

وقال الحرك في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، «إدارة المنتخبات لا تستطيع تنظيم مباريات ودية على مستوى عالٍ، كما أن المحسوبية والمحاصصة في تشكلية اتحاد الكرة أضرت بالكرة الليبية».

وأختتم: «لابد من إعادة النظر في طريقة انتخاب اتحاد الكرة وأن الأندية، وبالذات الكبيرة، تتحمل جزءًا من الفوضى التي تعيشها كرة القدم لأنهم يفكرون في مصالح أنديتهم قبل مصلحة الكرة الليبية».