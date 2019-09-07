منتخب ليبيا يهاجم النيجر في الودية الثانية بالمغرب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 07 سبتمبر 2019, 06:43 مساء
مباراة سابقة بين منتخب ليبيا وجنوب أفريقيا (أرشيفية - إنترنت)

يلتقي، اليوم السبت بالمغرب، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع منتخب النيجر في لقاء ودي ضمن أيام الفيفا في تمام السادسة مساءً بتوقيت ليبيا على أرضية ملعب بورشيد في المغرب.

تأتي المباراة خلال معسكر المنتخب الخارجي المقام بالمغرب، استعدادًا لتصفيات كأس أمم أفريقيا «شان».

وكان المنتخب خسر لقاءه الودي الأول أمام بوركينا فاسو بنتيجة هدف دون مقابل، جاء الهدف في الدقيقة 72 من زمن المباراة.

تشكيل المنتخب الوطني أمام النيجر جاء ليضم: مراد الوحيشي في حراسة المرمي.

خط الدفاع: أحمد المقصي والمعتصم الصبو ومحمد الترهوني وناجي دراه.

خط الوسط: مهند إيتو وربيع الشادي ومؤيد اللافي.

جناح أيمن: حمدو الهوني، وجناح أيسر: مفتاح طقق.

الهجوم: أنيس سلتو.

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