جبريل يقفز للترتيب الثالث في بطولة شطرنج سوسة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 07 سبتمبر 2019, 06:09 مساء
بطولة سوسة الدولية للشطرنج تستقبل مشاركة ليبية مكثفة (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل بطولة سوسة الدولية للشطرنج وسط مشاركة ليبية مكثفة في بطولة تصنيف 2100، حيث قفز الليبي عبدالحكيم جبريل للترتيب الثالث برصيد 5 نقاط من 6 جولات.

وفى بقية ترتيب اللاعبين الليبيين جاء علي الشعافي عاشرًا بـ 4.5 نقطة وخالد جعفر 16 بأربع نقاط، وفيصل زقطة 36 وميلاد الفيتوري 37 وكلاهما بـ3.5 نقاط.

جاء مصعب قعيم 38 ويوسف الزنتوتي41 و عمر دربوك 47 ونادر موسى 50، وكل منهم بـ3 نقاط، وخالد فرنكه 55 برصيد 2.5 نقطة ومسعود قشوط 67 وعبدالرحمن التير72 وفيصل الواعر 73 وحاتم أبومنجل 79 ولكل منهم نقطتان ومصعب الندوي 82 وعبدالرؤوف التائب 83 برصيد 1.5 نقطة لكليهما.
وفى أهم مباريات الجولة السابعة، اليوم السبت، يلتقي الليبي عبدالحكيم جبريل مع التونسي محمد علي وكلاهما بـ 5 نقاط وأيضًا لقاء المتصدرين التونسيين أيمن بن إبراهيم وعاند غنيم وكلاهما بـ 5.5 نقطة.

مواجهة ليبية
في بطولة 16عامًا تراجع عمر سرتيه إلى الترتيب الثالث بـ 5 نقاط بعد خسارته في الجولة السادسة أمام الأيسلندي بتروف وفي بقية ترتيب اللاعبين الليبيين في هذه الفئة جاء عماد الدين التركي بـ 5 نقاط وحسين القداري 22 بـ 4 نقاط وعبدالرحمن التركي 26 وحمزة الفيتوري 30 وخليل التائب 34 برصيد 3.5 نقطة لكل منهم، ورغده الفيتوري 65 وفرج القطعاني 73 بنقطتين وفراس الفيتوري 80 وأنس الحداد 81 بـ نقطة واحدة.

وتجرى اليوم السبت في الجولة السابعة مواجهة بين عمر سرتيه والتونسي أحمد زواغي، ولقاء بين الليبيين الطيب قشاش وعماد التركي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركي أفرجت عنه بيونغ يانغ: كنت جاسوسا لـ«سي آي إيه»
دولى
شباب تونس حائرون بين مقاطعة انتخابات الرئاسة والبحث عن «رجل قوي»
عربى
محامي ترامب يسعى لرفع التجميد عن 67 مليار دولار من الأرصدة الليبية
ليبيا
جريدة «الوسط»: إجماع دولي على الالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا
ليبيا
ميسي يمكنه الرحيل عن برشلونة بعد اكتشاف «ثغرة كارثية» في عقده
رياضة عالمية
في العدد 198: إجماع دولي لوقف تصدير السلاح ومصير أطفال ليبيا بين الحرب والألعاب ...
ليبيا
الحكومة الموقتة تعتمد قرارا جديدا بشأن استيراد السيارات المستعملة
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
السعودية تقر تعديلات جديدة لتعزيز مكانة المرأة
عربى
ترتيب طرابلس بلائحة أفضل وأسوأ مدن العالم
منوعات
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد أودي RS Q7 الجديدة