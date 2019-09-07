جبريل يقفز للترتيب الثالث في بطولة شطرنج سوسة

بطولة سوسة الدولية للشطرنج تستقبل مشاركة ليبية مكثفة (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل بطولة سوسة الدولية للشطرنج وسط مشاركة ليبية مكثفة في بطولة تصنيف 2100، حيث قفز الليبي عبدالحكيم جبريل للترتيب الثالث برصيد 5 نقاط من 6 جولات.

وفى بقية ترتيب اللاعبين الليبيين جاء علي الشعافي عاشرًا بـ 4.5 نقطة وخالد جعفر 16 بأربع نقاط، وفيصل زقطة 36 وميلاد الفيتوري 37 وكلاهما بـ3.5 نقاط.

جاء مصعب قعيم 38 ويوسف الزنتوتي41 و عمر دربوك 47 ونادر موسى 50، وكل منهم بـ3 نقاط، وخالد فرنكه 55 برصيد 2.5 نقطة ومسعود قشوط 67 وعبدالرحمن التير72 وفيصل الواعر 73 وحاتم أبومنجل 79 ولكل منهم نقطتان ومصعب الندوي 82 وعبدالرؤوف التائب 83 برصيد 1.5 نقطة لكليهما.

وفى أهم مباريات الجولة السابعة، اليوم السبت، يلتقي الليبي عبدالحكيم جبريل مع التونسي محمد علي وكلاهما بـ 5 نقاط وأيضًا لقاء المتصدرين التونسيين أيمن بن إبراهيم وعاند غنيم وكلاهما بـ 5.5 نقطة.

مواجهة ليبية

في بطولة 16عامًا تراجع عمر سرتيه إلى الترتيب الثالث بـ 5 نقاط بعد خسارته في الجولة السادسة أمام الأيسلندي بتروف وفي بقية ترتيب اللاعبين الليبيين في هذه الفئة جاء عماد الدين التركي بـ 5 نقاط وحسين القداري 22 بـ 4 نقاط وعبدالرحمن التركي 26 وحمزة الفيتوري 30 وخليل التائب 34 برصيد 3.5 نقطة لكل منهم، ورغده الفيتوري 65 وفرج القطعاني 73 بنقطتين وفراس الفيتوري 80 وأنس الحداد 81 بـ نقطة واحدة.

وتجرى اليوم السبت في الجولة السابعة مواجهة بين عمر سرتيه والتونسي أحمد زواغي، ولقاء بين الليبيين الطيب قشاش وعماد التركي.