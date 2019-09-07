بالصور: منافسات قوية في مهرجان السلام للرياضات البحرية بزليتن

منافسات قوية في مهرجان السلام للرياضات البحرية بزليتن (إنترنت)

نظمت هيئة الرياضة فرع زليتن بالنادي البحري مهرجان السلام للرياضات البحرية، واحتوى على العديد من مسابقات الألعاب الصغيرة ومنافسات في السباحة بالمياه المفتوحة والكرة الطائرة والقدم الشاطئية، وجاءت النتائج النهائية في السباحة بالمياه المفتوحة لتشهد مشاركة قرابة40 سباحا للبراعم والأشبال والأواسط.

1-البراعم 50

توج علاء فرحات بذهبية سباق 50 متر براعم بزمن 2.18 دقيقة، ونال الفضية شاهين فرحات 2.31 دقيقة، والبرونزية لبلعيد الحمادي 2.35 دقيقة.

2-الأشبال 200

توج بهاء رزق بذهبية 200 متر أشبال بزمن 3.18 دقيقة، ونال شهاب الأشهب الفضية بزمن 3.23 دقيقة، والبرونزية لحبيب المحمود 3.26 دقيقة.

3-الأواسط 300

توج محمد الأشهب بذهبية سباق الأواسط لمسافة 300 متر بزمن 5.15 دقيقة، ونال محمد بن حاتم الفضية بزمن 5.25 دقيقة، والبرونزية لمحمد حمادي بزمن 5.30 دقيقة.

وأقيمت بطولة كرة القدم الشاطئية، وشهدت مشاركة 5 فرق، النصر بفريقين 1/ 2، والمصيف البحري، ومصيف الشاطئ، حيث توج النصر 1 بكأس البطولة والميدالية الذهبية، بعد فوزه في النهائي على النصر 2 بركلات الترجيح بنتيجة (2 /1)، وجاء تشكيل النصر 1 المتوج بالذهبية ليضم اللاعبين عبدالله الشريف وعبدالعظيم أبوسنينة وأيوب قصيل وعلى بن مسعود وطه الحمادي.

كما توج فريق النادي البحري زليتن بكأس وذهبية الكرة الطائرة الشاطئية، بعد فوزه في النهائي على نادي الشاطئ بشوطين دون رد.

منافسات قوية في مهرجان السلام للرياضات البحرية بزليتن (إنترنت)

منافسات قوية في مهرجان السلام للرياضات البحرية بزليتن (إنترنت)

منافسات قوية في مهرجان السلام للرياضات البحرية بزليتن (إنترنت)