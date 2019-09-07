«الاتحاد» يطمح في حجز تأشيرة التأهل بكأس الكونفدرالية على حساب «حسنية أغادير» المغربي

جانب من تدريبات فريق الاتحاد (المركز الإعلامي)

تنتظر عشاق الكرة الليبية مباراة مهمة تجمع نادي «الاتحاد» مع نظيره «حسنية أغادير» المغربي، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 لكأس الاتحاد الأفريقي المعروفة ببطولة «الكونفدرالية»، ونجح «العميد» في التأهل إلى دور الـ32 من البطولة الأفر يقية، بعدما أقصى فريق «الجيش» بطل كأس النيجر، عقب فوزه في لقاء الإياب الذي أقيم على ملعب الشاذلي زويتن بتونس، بهدفين لصفر أحرزهما كل من قائد الفريق محمد زعبيه ومحمد الطبال، وكان لقاء الذهاب الأول الذي أقيم بملعب العاصمة النيجرية، نيامي، أسفر عن تعادل الفريقين بنتيجة (1-1) في مباراة افتتح خلالها فريق «الاتحاد» سباق الأهداف عن طريق لاعبه مؤيد القريتلي.

وتم تقديم مباراة «الاتحاد» و«حسنية أغادير» المغربي، المقرر إقامتها على أرضية ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية، يوما واحدا عن الموعد السابق، حيث ستقام المباراة يوم 14 سبتمبر الجاري بدلا عن 15؛ وذلك بسبب الانتخابات التونسية، التي ستجرى في هذا التاريخ، كما كلف «الكاف» طاقم تحكيم سنغاليا لإدارة المباراة، حيث يتكون طاقم التحكيم السنغالي من داودا جوي حكم ساحة، والحاج عبدالعزيز مساعدا أول، والشيخ توري مساعدا ثانيا، وأليون سو سانديجوي حكما رابع، وعمار بهلول من الجزائر مراقبا للمباراة.

ويعد فريق «حسنية أغادير» ثالث الترتيب على مستوى الدوري المغربي للمحترفين في الموسم الماضي، وسبق أن بلغ خلال مشاركته في الموسم الماضي في بطولة الكونفدرالية محطة الدور ربع النهائي الذي غادره أمام فريق «الزمالك» المصري، حيث انتهى لقاء الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف، بينما فاز وتأهل «الزمالك» عقب فوزه إيابا بهدف دون رد.

ويعد «حسنية أغادير» من أقدم أندية المغرب، حيث تأسس العام 1946 على يد مجموعة من الوطنيين الغيورين على وطنهم وذلك ردا على استئثار الفرنسيين وحدهم بحق تكوين الأندية الرياضية في المغرب التي كانت تخضع في ذلك الوقت للحماية الفرنسية، لذلك طرحت فكرة تكوين فريق نضال منطقة سوس الساحلية في غرب المغرب في ميدان الرياضة على غرار عدد من المدن المغربية الأخرى التي تم بها أمر مماثل، واتفق أفراد مجموعة مؤسسي هذا النادي على تسميته «حسنية» تعبيرا عن تشبثهم بهويتهم المغربية، وتم اختيار اللونين الأبيض والأحمر رمزا للفريق يمثلان الوطن والسلم، وفي العام 1947 وبملعب «آيت سوس» ظهر الفريق السوسي لأول مرة مؤازرا بمئات المشجعين تهتف بحياة الحسنية وتنقم الإدارة الاستعمارية التي عارضت إنشاء الفريق.

وفي انعكاس لشعبية نادي «حسنية أغادير» حل ممثلون عن نادي «مانشستر سيتي» الإنجليزي بطل «البريميرليغ»، وأحد أكبر الأندية الإنجليزية والأوروبية، ضيوفا على مدينة أغادير، في زيارة خاصة، وذلك تحضيرا لقيام الفريق بقضاء عطلته الشتوية، والإعداد بعاصمة سوس مقر نادي «حسنية»، بالإضافة إلى عقد اتفاقية شراكة بين الناديين، ومثل النادي الإنجليزي في الاتفاقية كل من ليسلي سانشيز ودافيد دوغلاس، من أجل الإشراف على هذه الزيارة، كما التقيا برئيس النادي الحبيب سيدينو، وأكد «حسنية أغادير» أن هذه الزيارة تندرج في إطار التحضير للمعسكر الإعدادي القادم للفريق الإنجليزي، كما قام الوفد الإنجليزي بزيارة ملعب «أدرار» المنتظر أن يستقبل عليه فريق «الاتحاد» في الكونفدرالية.