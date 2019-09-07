مشاركة ليبية متواضعة في دورة الألعاب الأفريقية 2019

جانب من منافسات رفع الأثقال (أرشيفية : الإنترنت)

عرفت مشاركة البعثة الليبية في دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة، التي أسدل الستار عن منافساتها بالمغرب، نتائج متواضعة، بعدما شارك في الدورة أكثر من 6000 لاعب ولاعبة مثلوا 54 بلدا، حيث حلت ليبيا في المرتبة التاسعة والعشرين في جدول ترتيب الميداليات بالدورة بأربع قلائد غاب عنها الذهب، بعدما شارك من ليبيا 29 لاعبا في ألعاب الطائرة الشاطئية والتجديف والتايكوندو والجودو والكاراتيه والملاكمة والسباحة والرماية بالقوس والدراجات وألعاب القوى والأثقال والمبارزة والشطرنج.

تمكن رباع الأثقال إحسان شلابي، وزن 67 كلج، من التتويج بقلادتين فضيتين في النتر 155 كلج، وفضية المجموع 283 كلج، وبرونزية الخطف 128 كلج، وفي وزن 61 لم يحقق العقوري أي قلادة، وجاء رابعا في الخطف بـ112 كلج، وأخفق في نتر 140 في ثلاث محاولات. وفي وزن 89 حل الليبي أحمد أبوزريبة خامسا بخطف 146 ونتر 172 بمجموع 318 كلج. ويذكر أن ذهبية هذا الوزن كانت للمصري كريم، خطف 154، ونتر 201، بمجموع 355 كلج، والفضية للنيجيري إكانو، خطف 149، ونتر 180، بمجموع 329 كلج، والبرونزية للغاني إموها، خطف 148، ونتر 180، بمجموع 328 كلج.

تمكن ثلاثي المبارزة الليبي خالد أبوهديمة وعبدالسلام أبوجطيلة ومالك القاضي من التتويج ببرونزية المبارزة «سلاح إيبيه» بعد فوزهم في الدور ربع النهائي على مالي بنتيجة «45- 42» وخسارتهم في نصف النهائي أمام مصر 45- 26، وفي الفردي حل أبوهديمة سادسا، وأبوجطيلة سابعا، والقاضي الحادي عشر من بين 30 مبارزا.

وفي منافسات الشطرنج جاء الليبي أبوبكر العربي في الترتيب الـ23 في الشطرنج الخاطف من بين 29 مشاركا برصيد 5 نقاط من 9 جولات، وذهبية الخاطف كانت للمصري باسم أمين برصيد 9 نقاط، وفي الشطرنج السريع جاء العربي في الترتيب الـ27 من بين 50 مشاركا.

أما في منافسات الرماية بالقوس والسهم فجاء الليبي مهند المجريسي في الترتيب الـ24 من بين 38 مشاركا برصيد 563 نقطة، وكانت الذهبية للمصري يوسف طلبة برصيد 656 نقطة. واقتصرت المشاركة الليبية في ألعاب القوى على محمد وضاح وهديل عبود، وحل الأول في المركز الرابع في القرص بمسافة 56.67 متر، وذهبية القرص كانت للمصري شهاب أحمد 59.29م، والفضية للنيجيري كلفن 57.82، والبرونزية للمغربي مباركي 56.92م. وهديل عبود أبعدت من المشاركة في سباق 100م عدو لبدايتها الخاطئة في هذا السباق وحلت في الترتيب الـ16 في سباق الوثب الطويل بمسافة 5.42 متر، والذهبية كانت للاعبة نيجيريا بروي، المسافة 6.69م، والفضية للغانية ديبورا 6.37م، والبرونزية للجنوب أفريقية بينكي 6.30م.

وفي سباق فردي الطريق بدورة الألعاب لمسافة 160 كم، المتسابق محمد الكمع جاء في الترتيب الـ47، وزمنه ضمن كوكبة المتصدرين طارق بادي في الترتيب 79 بزمن 3.49.18 ساعة، وأنس اليتيم في الترتيب 87، ووصل بعد الزمن المحدد للسباق «أربع ساعات»، وعلاء حمودة تعرض للسقوط ولم يكمل السباق. وتوج بذهبية السباق يوسف الجزائري بزمن 3.32.13 ساعة وفي الفردي ضد الساعة لمسافة 60 كم وبمشاركة 40 متسابقا، جاء علاء حمودة في الترتيب 19 بزمن 52.27.71 دقيقة، ومحمد الكمع في الترتيب 24 بزمن 54.16.99 دقيقة.

وتوج بذهبية السباق الجنوب أفريقي جيبونسن بزمن 47.13.62 دقيقة. وفي سباق الفرق ضد الساعة جاء منتخب ليبيا في الترتيب العاشر من بين 15 منتخبا. وجاءت المشاركة الليبية في الكاراتيه بالثلاثي محمد الضبع وجبريل الفلاح ومحمد التركي، وأبرز نتيجة كانت حصول جبريل الفلاح وزن 84، ومحمد الضبع +84 في الترتيب الرابع في وزنيهما.

وخرج ملاكما ليبيا من الأدوار الأولى، وهما عبدالباسط خير في وزن 63، خسر بالنقاط أمام الغاني عبدالوهاب عمر 1-4، وإبراهيم الساحلي في وزن 69، الذي خسر أمام البتسواني ماموتسي في الجولة الثانية، وبالضربة الفنية القاضية «رمي المنشف».

وفي منافسات الجودو لم يصمد لاعبانا محمد السنوسي وعلي النايلي طويلا، وخرجا من الأدوار الأولى في وزن 100، محمد السنوسي خسر أمام الكونغولي ساموزو، وفي وزن + 100 خسر على النايلي أمام البوركيني سيدي بيه وأما عن منافسات السباحة فخرج عدي حسونة من الأدوار الأولى في سباقي سباحة الأحواض 100، 200 م حرة، وسجل في الـ100م 52.96 ثانية، وفي سباق 200م سجل 1.54.92 دقيقة، وتوج بذهبيتها الجزائري أسامة سحنون في سباق الـ100 حرة بزمن 48.97 ث.

وفي التجديف جاء المتسابق حسين قنبور سادس الترتيب في سباق 500م بزمن 1.43.58 دقيقة، وفي سباق الـ1000م جاء الليبي عبدالسلام سعيد سادسا بزمن 4.00.78 دقيقة، وتوج بذهبية السباقين التونسي محمد التائب سجل في 500م 1.31.62 دقيقة، وفي الـ1000م سجل 3.21.16 دقيقة.

مشاركة منتخب ليبيا للطائرة الشاطئية جاءت في الترتيب الـ13، بعدما فقد مبارياته الثلاث في الدور الأول أمام المغرب وتونس وغامبيا وبنتيجة 2-0 في كل مباراة، وفي المباريات الترتيبية فاز على مصر 2-0 وعلى سيراليون 2-1. مشاركة ليبيا في منافسات التايكوندو كانت باللاعبين رمضان الوافي وطه الأسود، فاز الوافي في أولى مبارياته على سفيان الجزائري 11- 7 وخسر مباراته الثانية أمام البنيني «كيكي» 3- 0. والأسود فاز على لاعب من النيجر 25- 5 وخسر أمام العاجي سايدو 1- 8.

وفي الترتيب العام لدورة الألعاب الأفريقية الـ12، تألقت منتخبات مصر وهيمنت على صدارة الترتيب بعدما حققت إنجازا غير مسبوق بـ273 ميدالية، بينما جاءت ليبيا في الترتيب الـ29.