بالصور.. أشبال يد النصر في القمة بالفوز على الأهلي بنغازي

فريق أشبال كرة اليد بنادي النصر (المركز الإعلامي)

اعتلى فريق أشبال نادي النصر صدارة دوري اليد بالمنطقة الثانية في بنغازي، بعد الفوز مرتين في دور الإياب، الأولى على النجمة بنتيجة (31 /22) والثانية على الأهلي بنغازي (24/ 21)، أمس الجمعة، بينما حقق أشبال النجمة بعد الخسارة فوزا عريضا على قار يونس بنتيجة (36/ 14).

وجاء الترتيب الموقت بعد الجولة الثانية ليشهد تصدر النصر والأهلي بنغازي برصيد 13 نقطة لكل منهما، لكن فارق الأهداف لصالح النصر بـ58، حيث له 189 هدفا وعليه 131، والأهلي بنغازي بـ55، له 192 وعليه 137، وأقرب الملاحقين النجمة بـ12 نقطة، وبنغازي الجديدة ثلاث نقاط، وقار يونس دون نقاط.

تقام مباريات الجولة الثالثة 10 سبتمبر: النصر مع بنغازي الجديدة، والأهلي بنغازي مع قار يونس، بينما تقام الجولة الرابعة الجمعة 13 سبتمبر: الأهلي بنغازي مع النجمة، وقار يونس مع بنغازي الجديدة، أما الجولة الخامسة والأخيرة فتقام الثلاثاء 17 سبتمبر: النصر مع قار يونس، والنجمة مع بنغازي الجديدة.

فريق أشبال كرة اليد بنادي النصر (المركز الإعلامي)