بالصور: رحلة نيلية من قلب القاهرة للأهلي بنغازي قبل مواجهة الإسماعيلي عربيا

جانب من احتفالات بعثة الأهلي بنغازي على ضفاف نهر النيل (المركز الإعلامي)

بينما يستعد فريق الكرة الأول بنادي الأهلي بنغازي لمواجهته في البطولة العربية، تلقت البعثة دعوة من رجل الأعمال الأهلاوي أسامة المنصوري لقضاء بعض الوقت للترفيه، حيث استجاب لدعوته جميع أفراد البعثة من لاعبين وإداريين ومدربين وعدد من رجال الصحافة والإعلام، وقضوا جميعا أوقاتا على ضفاف نهر النيل في قلب العاصمة المصرية القاهرة.

وأقام رجل الأعمال مأدبة عشاء على شرف بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الباخرة الفرعونية بنهر النيل، وخلال المأدبة احتفلت البعثة بعيد ميلاد عضو مجلس الإدارة رمضان ابريك، وسط أجواء أخوية رائعة، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لنادي الأهلي بنغازي عبر «فيسبوك»، الجمعة.

ويتواجد فريق الكرة بنادي الأهلي بنغازي في مصر استعدادا لمواجهة نظيره الإسماعيلي المصري، ضمن تصفيات بطولة الأندية العربية خلال سبتمبر الجاري في دور الـ32 لبطولة محمد السادس، حيث تقام مباراة الذهاب في مدينة الإسماعيلية بمصر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا معا يوم الجمعة المقبل على استاد مدينة الإسماعيلية، كما يواصل فريق الأهلي تدريباته اليومية ومبارياته الودية استعدادا للمباراة.

وتفوق فريق الأهلي بنغازي وديا على فريق من مختلط أندية بنغازي بسبعة أهداف دون رد سجل الأهداف كل من محمد فتحي هدف وعبدالله العرفي هدفين ومحمد التاورغي هدفين وإبراهيم بودبوس هدف ومعاذ الشيخي هدف قبل ساعات من توجهه إلى القاهرة ليطمئن الجهاز الفني للفريق على مدى استعداده للمباراة.

ووضع المدير الفني لفريق الأهلي بنغازي الجزائري المخضرم رشيد بلحوت خطة تدريبية يومية صباحا ومساء بملعبه تحت إشراف الطاقم الفني للفريق حيث يضع أهمية قصوى للمباراة قبل لقاء العودة المقرر له 27 سبتمبر الجاري ومن المحتمل أن تقام بتونس.

وكان فريق الأهلي بنغازي قد أجرى معسكرا خارجيا قبل عيد الأضحى بتونس استعدادا للمباراة، وأجرى عددا من المباريات الودية مع فرق تونسية وجزائرية، كما جددت إدارة النادي عقد اللاعب الشامخ العبيدي ليستقر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

أسامة المنصوري يلقى كلمته أثناء الاحتفال ببعثة الأهلي بنغازي (المركز الإعلامي)

أثناء الاحتفال بعيد ميلاد بعضو مجلس الإدارة رمضان ابريك (المركز الإعلامي)

عضو مجلس الإدارة رمضان ابريك يلقي كلمته (المركز الإعلامي)