النصر يسعى لوضع قدم في دور الـ 16 لدوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لمواجهته المنتظرة أمام فريق الرجاء البيضاوي المغربي، في مباراة الذهاب بالدور الـ 32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعدما نجح الممثل الأول للكرة الليبية في تلك البطولة، في اجتياز «عاصفة موكاف» بطل جمهورية أفريقيا الوسطى، إثر فوزه في مباراة الإياب في العاصمة المصرية القاهرة، وعلى ملعب بتروسبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد أن هزم في الذهاب بهدف دون رد، لينجح «الفريق الجميل» في تعويض الخسارة.

واستطاع معتز المهدي، هداف دوري أبطال الموسم الماضي، إحراز الثنائية الأولى، ثم عزز عبد الله بلعم فوز فريقه بإضافة الهدف الثالث ليتمكن بعدها فريق العاصفة من تقليص الفارق دون أن يغير من الأمر شيئا، حيث كان التأهل لممثل الكرة الليبية الذي حسم بطاقة الترشح للدور التالي بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

للاطلاع على العدد (198) من جريدة «الوسط» اضغط هنا

في المقابل نجح «الرجاء البيضاوي» المغربي، في التأهل إلى دور الـ32 على حساب فريق «بريكاما يونايتد» بطل غامبيا، بعد أن انتهى لقاء الذهاب الأول بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما، فيما اكتسح «الرجاء البيضاوي» في لقاء العودة على ملعبه وأمام جماهيره حين فاز برباعية دون مقابل، ليضرب موعدا مع «النصر».

وييعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الرجاء المغربي، في مباراة الذهاب منتصف الشهر الجاري، بملعب «بتروسبورت» بالقاهرة، فيما ستقام مباراة الإياب في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 29 من الشهر نفسه، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وكلفت لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي، الحكم الدولي الجزائري لطفي بوكواسة لإدارة اللقاء المرتقب، ويعاونه كل من بوعبد الله عماري (حكم مساعد أول)، محمد السراج (حكم مساعد ثاني)، المهدي عبيد (حكم رابع).

وتعود آخر مواجهة جمعت فريق «النصر» مع أحد فرق الكرة المغربية إلى العام 2013 في بطولة الكونفدرالية حين واجه نظيره «الجيش» المغربي الذي فاز ذهابا على ملعبه بهدف لصفر، وتعادل إيابا ببنغازي بهدف لهدف.

للاطلاع على العدد (198) من جريدة «الوسط» اضغط هنا

كما سبق لفريق «النصر» أن أقصى فريق «الجيش» المغربي في بطولة كأس أندية شمال أفريقيا حين خسر ذهابا بالرباط بهدفين لهدف، وفاز وتأهل «النصر» من ملعب «شهداء بنينا» ببنغازي بهدفين لصفر.

«الرجاء البيضاوي» هو وصيف بطل الدوري المغربي للموسم الماضي، كما وصل الفريق خلال مشاركته الموسم الماضي في بطولة الكونفيدرالية العام الماضي إلى دور المجموعات، فضلا عن كونه عميد الأندية المغربية في القارة السمراء.