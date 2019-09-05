المحلل عبدالباسط محمود: الرياضة الليبية باتت لغزا محيرا لهذا السبب

المحلل الرياضي الليبي عبدالباسط محمود. (أرشيفية : إنترنت)

قال لاعب فريق المدينة والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق والمحلل الرياضي، عبدالباسط محمود، إن الرياضة الليبية باتت لغزا محيرا بعد اعتلاء الغوغائيين المنصات العليا بالرياضة.

وأوضح محمود، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن ظهور بعض القيادات دون أن يكون لهم دور كبير في الحركة الرياضية، أمر مثير للاستغراب.

وأكد أنه للأسف في بعض الأندية والاتحادات وحتى اللجنة الأولمبية، يتم إبعاد كل من له القدرة على تقديم الإضافة، ويبقى بشرط واحد وهو أن يكون في نفس توجههم.

وأضاف: «توقفت لفترة موقتة عن التحليل الرياضي في القنوات الفضائية لأن البعض لا يريد الصراحة، والبعض الآخر ساهم بقصد في ابتعادي عن ساحة التحليل.