شنقب يؤكد دور المدارس الكروية في تشكل المشهد الرياضي الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الخميس 05 سبتمبر 2019, 07:05 مساء
مدرب الفئات السنية بمدرسة طرابلس للناشئين عبدالباسط شنقب. (أرشيفية : إنترنت)

أكد عبدالباسط شنقب، مدرب الفئات السنية بمدرسة طرابلس للناشئين، أن المدارس الكروية الخاصة تقوم بدور كبير في بناء جيل كروي رغم قلة إمكاناتها واعتمادها على مواردها الذاتية.

وقال شنقب في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن المدارس الكروية تساعد في إفراز مواهب يتم دعم الأندية بها، والتي سينتقل لها الناشئ في عمر معين.

وأكد حرص المدرسة التي تضم العشرات من الصغار على ترسيخ الأخلاق والمحبة وروح العمل الجماعي، وأشار إلى أن التعامل مع الناشئين من أعمار السابعة وحتى الثالثة عشرة صعب.

ودعا المسؤولين لدعم المدربين الشباب ومنحهم دورات تدريبية خاصة بعد انتشار مدارس الناشئين بشكل لافت في طرابلس، ودعم هذه المدارس التي أصبحت تشكل جزءا كبيرا من المشهد الرياضي في لعبة كرة القدم.

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