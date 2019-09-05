بعثة فريق الاتحاد تغادر إلى تونس غدا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 05 سبتمبر 2019, 07:03 مساء
جانب من مباراة الاتحاد أمام الجيش بطل النيجر (المركز الإعلامي)

يجري فريق الاتحاد، مساء اليوم الخميس، آخر تدريب له بملعبه بطرابلس، قبل السفرغدا الجمعة إلى تونس للدخول في معسكر استعدادي آخر قبل المواجهة المرتقبة في الربع عشر من شهر سبتمبر الجاري مع فريق أحسنية أغادير المغربي. 

وتأتي المواجهة المرتقبة ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المعروفة ببطولة «الكونفدرالية»، والتي ستقام على أرضية ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية.

وسيقود تدريب الفريق المدرب الوطني أسامة الحمادي، خلفا للبلجيكي إيفان، ومن المتوقع أن يجري فريق الاتحاد لقاء وديا مع فريق الترجي التونسي.

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