سرتيه وقشاش يحققان الانتصارات في دولية سوسة للشطرنج

لاعب الشطرنج الليبي عمر سرتيه (أرشيفية : إنترنت)

واصل اللاعبان عمر سرتيه والطيب قشاش تحقيق انتصاراتهما في فئة 16 عاما ببطولة سوسة الدولية للشطرنج، وبالعلامة الكاملة أربع نقاط من أربع جولات.

كما جاء ترتيب اللاعبين الليبيين في هذه الفئة عماد التركي سابعا بـ3 نقاط، وحمزة الفيتوري 29 بنقطتين، وعبدالرحمن التركي 34 بنقطتين، وخليل التائب 40 بنقطتين، وحسين القداري 45 بنقطتين، وفرج القطعاني 48 بنقطتين، وثلاثة لاعبين بنقطة واحدة وهم رغدة الفيتوري، وأنيس الحداد، وفراس الفيتوري.

وفي منافسات تصنيف - 2100 بالبطولة، يتواجد 15 ليبيا، وأفضل ترتيب كان لعلي الشعافي في المركز السادس، وميلاد الفيتوري ثامنا، وكل منهما بـ3.5 نقطة من أربع جولات.

وفي منافسات تصنيف + 2100 جاء الليبي محمد كرناف بنقطة واحدة في رصيده بترتيب 14 من 16 مشاركا.