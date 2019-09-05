عمومية الأولمبية توافق على استقالة الفوناس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 05 سبتمبر 2019, 05:09 مساء
أمين صندوق اللجنة الأولمبية الليبية السابق الصديق الفوناس (أرشيفية : الإنترنت)

وافقت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية على استقالة أمين صندوقها الصديق الفوناس، في اجتماعها الذي عقدته صباح اليوم الخميس، بصالة الأكاديمية الأولمبية بطرابلس وبأغلبية 53 عضوا من إجمالي 59 عضوا الحاضرين الاجتماع.

وقررت الجمعية العمومية إعطاء كافة الصلاحيات لمجلس إدارة الأولمبية في تشكيل لجنة للانتخاب، وأخرى للاستئناف، وإعطاء فرصة لأعضاء الجمعية العمومية للتقدم للترشيح في انتخابات أمانة الصندوق.

وتقدم الفوناس باستقالته من اللجنة الأولمبية، مبررا ذلك بعدم قدرته على تقديم عمل جماعي ومنظم، مع عدم قدرة مجلس الإدارة على عمل جيد في اللجنة الأولمبية.

وأكد في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط» أنه يشعر بالارتياح بشكل عام بعد تقديمه الاستقالة، وأنه يملك من الشجاعة لكشف المزيد من التفاصيل حول الوضع في الأولمبية بعد تصريحاته الأخيرة، التي انتقد فيها سيطرة نائب رئيس الأولمبية محسن السباعي.

وأشار الفوناس إلى أن السباعي أقوى من رئيس الأولمبية، جمال الزروق، وأن السفر ومرافقة البعثات الرياضية حسب الولاء والصداقة وليس الكفاءة.

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