آخر تطورات أعمال صيانة الملعب البلدي في سبها.. وهذا موعد جاهزيته

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 10:13 مساء
صيانة المعلب البلدي في سبها. (بواسطة: رمضان كرنفودة)

بعد سنوات من الإهمال وصلت إلى قرابة خمسة عشرة عامًا، بدأت في سبها مشروع تطوير وصيانة الملعب البلدي الذي يعد أول ملعب بلدي أسس في الستينيات من القرن الماضي.

وقال أحمد السني، رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بسبها لـ«بوابة الوسط»، إن مشروع تطوير وصيانة المعلب البلدي يشمل الملعب إلى جانب المضمار ومدرجات المشجعين والتي لم يتم صيانتها منذ عشرات السنين، مضيفًا أن الملعب سوف يشهد تحسنا كبيرا بعد هذا العملية التي أشرفت عليها الهيئة العامة للشباب والرياضة.

وأوضح سعيد البرعصي من الشركة المنفذة لـ«بوابة الوسط»، أن الملعب خضع لصيانة شاملة، حيث تمت إزالة العشب الأول نهائيًا وإعادة فرش الملعب من جديد وتخطيطه حسب المواصفات، مشيرًا إلى أن الملعب سيكون جاهزا لاستقبال المباريات بعد أربعة أيام.

يشار إلى أن ملعب سبها البلدي يعتبر من أقدم الملاعب في الجنوب الليبي، حيث تم إنشاؤه في الستينيات من القرن الماضي.

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