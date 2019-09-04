المنتخب الوطني يخسر مباراته الودية أمام بوركينا فاسو في المغرب

المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

فقد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، نتيجة مباراته الودية الأولى أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو، بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة مراكش، خلال معسكره الخارجي المقام بالمغرب، استعدادًا لتصفيات كأس أمم أفريقيا والـ«شان».

وسيخوض فرسان المتوسط، مباراته الودية الثانية، يوم السبت المقبل أمام منتخب النيجر، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا.

ودخل المنتخب الليبي المباراة بتشكيلة ضمت كلا من أحمد عزاقة لحراسة المرمى، وأحمد المقصى - محمد الترهوني - وأحمد التربى وصبو، ومهند عيسى وربيع شادى ومؤيد اللافى ومفتاح طقطق، وحمدو الهونى، وأنيس سلتو.

وشهدت المباراة دخول سالم المسلاتي بديلًا لطقطق، ولعب محمد التهامي بديلًا لمهند عيسى، ودخل محمود عكاشة بديلًا لمؤيد اللافي.