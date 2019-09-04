بالصور.. «القادسية» يطلق حملة تطوعية لتتظيف شوارع بني وليد

نادي القادسية ببني وليد يطلق حملة نظافة (صفحة نادي القادسية على فيسبوك)

أطلق نادي القادسية الرياضي الثقافي في بني وليد، حملة تطوعية لتتظيف عدد من شوارع المدينة.

وقال مدير المكتب الإعلامي بنادي القادسية أحمد النعاس لـ«بوابة الوسط»، إن الحملة قام خلالها ناشئو مدرسة القادسية لتعليم الناشئين بتنظيف أحد الشوارع.

وأوضح أنه تم توزيع الشوكولاتة والعصائر للمارة تحت شعار «استيقاف الخير»، إضافة إلى زيارة قام بها ناشئو المدرسة إلى إذاعة بني وليد المحلية، وإذاعة الزيتونة.

وذكر النعاس أن هذه الحملة تأتي في إطار الدور الثقافي المنوط بالأندية الرياضية، ومن أجل خلق جيل جديد واع بأهمية العمل التطوعي، وتربيتهم على حب العمل الإنساني، وإحساسهم بالمسؤولية في الحفاظ على المدينة ومرافقها.