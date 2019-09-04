تشكيل هجومي لمنتخب ليبيا أمام بوركينا فاسو في مراكش وديًّا.. بعد قليل

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 05:50 مساء
المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم. (أرشيفية : إنترنت)

يخوض المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت ليبيا، اليوم الأربعاء، أولى مبارياته الودية التجريبية، ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حيث يلتقى منتخب بوركينافاسو بكامل محترفيه على ملعب مدينة مراكش الدولي في المغرب.

يدخل المدير الفني الوطني جلال الدامجة المباراة بتشكيلة تضم كلًا من أحمد عزاقة لحراسة المرمى وأحمد المقصي ومحمد الترهوني وأحمد التربي والمعتصم صبو ومهند عيسى وربيع شادي ومؤيد اللافي ومفتاح طقطق وحمدو الهوني وأنيس سلتو.

ووصلت بعثة المنتخب الليبي إلى المغرب، لإقامة معسكر تدريبي يتواصل حتى منتصف شهر سبتمبر الجاري، ويخوض خلال معسكره الخارجي مباراتين وديتين، ضمن أجندة «فيفا»، أمام كل من بوركينافاسو والنيجر، في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب تونس في التصفيات القارية المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحلين الـ«شان» المقرر إقامتها في إثيوبيا 2010، وكذلك التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية الـ«كان 2021» بالكاميرون، حيث يقع منتخب ليبيا في المجموعة العاشرة وتضم تونس أيضًا وغينيا الاستوائية وتنزانيا.

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