الحمادي مدربًا جديدًا لـ«الاتحاد» وإيفان يتحدث عن الإقالة الصادمة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 04 سبتمبر 2019, 04:28 مساء
تدريبات سابقة لفريق الاتحاد مع المدرب البلجيكي إيڨان مينارت (المركز الإعلامي)

أكد المدرب البلجيكي إيڨان مينارت، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد، أنه فوجئ بقرار إقالته، وأنه لم يكن يعلم بأي شيء عن خبر الإقالة، قائلًا: «لم تكن هناك أية مشاكل بيني وبين اللاعبين أو حتى إدارة النادي».

وأضاف مينارت في تصريحات للصحفي سيف بلعيد والتي قام بنشرها عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» عقب الإقالة: «نتائج الفريق كانت في المستوى، دون حتى تحضيرات، تأهلنا إلى الدور المقبل من الكونفدرالية، منذ أن أصبحت مدربًا والفريق لم يخسر، ولعبنا 4 مباريات، فزنا في 3 وتعادلنا في مباراة وحيدة».

وحول عدم الانضباطية في الفريق، قال مينارت في تصريحاته: «كان هناك لاعب واحد قبل مباراتنا أمام فريق الجيش النيجري لم يكن منضبطًا، وطلبت من إدارة النادي ترحيله للعودة إلى طرابلس، لكن أخبروني أنه غير ممكن، وبعدها مباشرة وضعته خارج قائمة الـ18 للمباراة، فإدارتي للفريق كانت جيدة، اللاعبون جميعًا كانوا سعداء في التدريبات، لم يلعبوا بالشكل الذي كنت أريده منهم، لكن هذا طبيعي عندما لا تكون هناك تحضيرات قبل بداية الموسم».

من جانبه نشر مدير الكرة الجديد بنادي الاتحاد نادر الترهوني، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء، نبأ إقالة مدرب الفريق إيفان، قائلًا: «جاء نتيجة لعدم انضباط اللاعبين معه، وتقاضيه مبلغًا ماليًّا كبيرًا. نادي الاتحاد في غنى عنه حاليًا»، ليتم تعيين أسامة الحمادي لقيادة الفريق بدلًا عنه.

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