اليونان تحصد 46 ميدالية في «شاطئية المتوسط».. وليبيا دون تتويج

البعثة الليبية المشاركة في دورة الألعاب باليونان (إنترنت)

تصدرت اليونان قائمة الدول المتوجة بميداليات في دورة ألعاب المتوسط الشاطئية، التي استضافتها مؤخرا برصيد 46 ميدالية، بمشاركة ليبية، بينما جاءت إيطاليا في الترتيب الثاني وفرنسا ثالثا.

1- اليونان: 19 ذهبية + 16 فضية + 11 برونزية.

2- إيطاليا: 15 ذهبية + 13 فضية + 11 برونزية.

3- فرنسا: 13 ذهبية + 7 فضية + 12 برونزية.

4- إسبانيا: 6 ذهبية + 5 فضية + 7 برونزية.

5- البرتغال: 1 ذهبية + 5 فضية.

6- تركيا: 1 ذهبية + 3 برونزية.

7- ألبانيا: 1 ذهبية.

8- تونس: 4 فضية + 2 برونزية.

9- كرواتيا: 3 فضية + 2 برونزية.

10- سوريا: 1 ذهبية + 2 برونزية.

11- قبرص: 1 فضية + 1 برونزية.

12- موناكو: 2 برونزية.

13- سان مارينو: 1 برونزية.

شاركت ليبيا في منافسات المياه المفتوحة بالسباح حماد الفلاح، وجاء في الترتيب الثالث عشر، وجاءت ليبيا سادسا في منافسات كرة القدم الشاطئية.