دورتان لحكام الأثقال في طرابلس ومصراتة

منافسات سابقة في رفع الأثقال (أرشيفية : الإنترنت)

كشف مصدر بالاتحاد الليبي لرفع الأثقال، اليوم الأربعاء، أنه جارٍ التجهيز لإقامة دورتين للحكام المستجدين، الأولى في مصراتة بداية من 21 وحتى 24 سبتمبر الجاري، وتستهدف 15 مدربا مستجدا.

أما الدورة الثانية في طرابلس فتبدأ من 28 سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر المقبل، وتستهدف عشرة حكام، ويحاضر في الدورتين الخبير، الصديق المصراتي، ببرامج نظرية وعملية.

وتهدف المحاضرات التعريف بتاريخ اللعبة محليا وعربيا ودوليا، بالإضافة إلى شرح كامل للائحة الفنية للعبة، وفقا لما ورد بالقانون الدولي للعبة مع تطبيقات عملية، مع مناقشة آخر مستجدات قانون اللعبة.

يذكر أن باب الحضور والمشاركة بالدورتين ما زال مفتوحا للحكام العاملين.