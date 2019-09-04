19 فريقا في بطولة ناشئي القدم بشمال بنغازي

جانب من منافسات الناشئين والأشبال في كرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)



أكد مصدر بنادي شمال بنغازي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن النادي أكمل استعداداته لانطلاق بطولة الناشئين الثانية لكرة القدم تحت شعار «دعونا نلعب.. هيا لنبني».

وأضاف المصدر أن الاجتماع الفني للبطولة سيعقد في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء بصالة النادي، وسيتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعات.

وأكمل قائلا «تنطلق المنافسات بشكل رسمي الأحد المقبل، بعد أن أكدت فرق النصر والسواعد والشمال والنجمة وبنغازي الجديدة والحرية وأكاديمية الروح الرياضية والهلال والمختار وخالد بن الوليد والسد مشاركتهم بشكل رسمي».

واختتم «هناك أربعة أندية ستشارك بفريقين، على أن تكون المنافسات بفريقين 1، 2 وهي الأهلي بنغازي والتحدي وأكاديمية ستارز والطيران».