وسام العريفي يطالب «الشباب والرياضة» بمحاسبة جميع الاتحادات

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 11:17 مساء
وسام العريفي عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي للجودو السابق. (أرشيفية)

أكد وسام العريفي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي للجودو السابق، أن من حق هيئة الشباب والرياضة أن تحاسب وتتابع نتائج ومخرجات عمل الاتحادات الرياضية العامة في كل الألعاب، ما دامت تقدم لها الدعم المالي الحكومي، مؤكدًا أن ذلك لا يتعارض مع عمل هذه الاتحادات. 

وقال في تصريح لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إنه من حق الهيئة أن تحاسب الاتحادات في إطار عدم تدخلها في الشأن الفني، ومن حقها معرفة آليات صرف المال العام وانعكاسه على النشاط، متعجبًا من استعمال فزاعة التدخل الحكومي والتلويح بالشكوى للمنظمات الدولية من قبل بعض الناس.

وأوضح أنه يتمنى من الإعلام الرياضي أن يواكب حركة تأهيل وتطوير المنشآت الرياضية، التي تقوم بها هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني، وهي خطوات إيجابية، ولا بد أن يعرف الوسط الرياضي هل هذا التطوير وفق آليات عصرية في الصيانة والتأهيل للمنشآت الرياضية؟ مع ضرورة توفر الشفافية عند الإعلان عن أي  صيانة أو بناء أي مرفق رياضي جديد.

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