المنتخب الوطني يواجه المنتخب البوركيني وديًّا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 08:51 مساء
المنتخب الليبي لكرة القدم. (صفحة الاتحاد الليبي عبر فيسبوك)

يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء غدٍ، مع نظيره المنتخب البوركيني في مباراته الودية الأولى خلال معسكره الخارجي المقام بالمغرب، استعدادًا لتصفيات كأس أمم أفريقيا والـ«شان».

كانت بعثة المنتخب الوطني، التي ضمت 20 لاعبًا، وصلت أمس المغرب في ظل نقص ستة رياضيين عن قائمة الدامجة، من بينهم اثنان من المحترفين وهما أحمد بن علي،  «قدم اعتذارًا»، والمعتصم المصراتي، بسبب الإصابة، وأربعة من المحليين من بينهم معتز المهدي، الذي أعلن عن إصابته مع فريقه النصر، ومحمد مكاري الذي استبعد واثنان آخران لم يعلن عن اسميهما.

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