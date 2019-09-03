منتخب ليبيا يستقبل قوته الضاربة من المحترفين في المغرب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 06:24 مساء
المحترفون يصلون لمقر المنتخب في المغرب (المركز الإعلامي)

وصلت مساء أمس، الإثنين، بعثة المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم إلى المغرب، للدخول في معسكر استعدادي قبل مواجهة المنتخب التونسي للاعبين المحليين.

وسيخوض المنتخب خلال معسكره الخارجي مباراتين وديتين، ضمن أجندة وأيام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أمام كل من بوركينا فاسو في الرابع من سبتمبر الجاري، وأمام النيجر في السابع من نفس الشهر.

كما وصل المحترفون وهم: لاعب سموحة المصري محمد الترهوني، ولاعب اتحاد العاصمة الجزائري مؤيد اللافي، ولاعب اتحاد طنجة المغربي صالح الطاهر، ولاعب المصري البورسعيدي مفتاح طقطق، بالإضافة إلى وصول لاعب فريق النصر سعد إجبارة، وأنيس سلتوا مهاجم النجم الساحلي التونسي، ولاعب الترجي التونسي حمدو المصري.

كان في استقبال المحترفين المدير الإداري للمنتخب الوطني حسين الفريطيس، وذلك للانضمام إلى المعسكر مباشرة، الذي يتواصل هذه الأيام بالمملكة المغربية استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة.

ويضم المعسكر الحالي بالمغرب 20 لاعبًا، بجانب المحترفين يوجد 13 لاعبًا محليًّا هم: ناجي الدراء «الاتحاد» - المعتصم الصبو «الاتحاد» - أحمد المقصي «الاتحاد» - أحمد عزاقة «المدينة» - سالم روما «الاتحاد» - خالد مجدي «النصر» - ربيع الشادي «الاتحاد» - محمد التوهامي «المدينة» - محمد إشتيوي «بوسليم» - سعد جبارة «النصر» - عبدالرحيم التريكي «السويحلي»- أحمد التربي «دون نادٍ» - مراد الوحيشي «الاتحاد».

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