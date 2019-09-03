تقديم مباراة الاتحاد وحسنية أغادير بسبب الانتخابات التونسية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 06:22 مساء
جانب من مباراة الاتحاد أمام الجيش بطل النيجر (المركز الإعلامي)

 
تم تقديم مباراة الاتحاد وحسنية أغادير المغربي يومًا واحدًا عن الموعد السابق، حيث ستقام المباراة يوم 14 سبتمبر بدلا من 15، وذلك بسبب الانتخابات التونسية، التي ستجرى في هذا التاريخ.

مباراة الاتحاد وحسنية أغادير تأتي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 لكأس الاتحاد الأفريقي، المعروفة ببطولة «الكونفدرالية» على أرضية ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية.

ولا يعرف حتى الآن هل ستقام المباراة بالجمهور أم لا، حيث تجرى مساعٍ من إدارة الاتحاد لتكون المباراة بحضور الجمهور الاتحادي، وهناك تواصل مع السلطات التونسية بهذا الخصوص.

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