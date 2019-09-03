طرابلس تبدأ أولى خطوات الموسم الجديد

مباراة لفريق التحدي بالدوري الليبي الممتاز (أرشيفية الإنترنت)

طلب الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس في رسالة جديدة من الأندية الواقعة في نطاقه، ضرورة الإسراع بخصوص إفادة الاتحاد الفرعي بقرار إشهار الأندية المشاركة في الموسم المقبل 2019/2020 فيما يعد أولى خطوات الاستعداد للموسم الجديد.

وسبق وقرر الاتحاد الليبي لكرة القدم إلغاء مسابقة الدوري الممتاز عن موسم 2018/ 2019 واعتبار الموسم المنقضي منتهيًا، دون أن يمتد هذا القرار إلى إلغاء العقود القائمة التي لا تزال سارية المفعول، وحدد قرار اتحاد الكرة رقم «30» موعد انطلاق الدوري الليبي الممتاز الجديد 2019/ 2020 الجمعة 13 سبتمبر الجاري.