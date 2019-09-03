بعثة الأهلي بنغازي تدخل معسكر مصر

جانب من تدريبات فريق الأهلي بنغازي (المركز الإعلامي)

وصلت، أمس الإثنين، بعثة فريق الأهلي بنغازي إلى مصر، للدخول في معسكر استعدادي قبل أيام من المباراة المرتقبة بين الأهلي بنغازي والإسماعيلي المصري.

وتقام المباراة بمصر ضمن منافسات بطولة الأندية العربية، في ذهاب كأس محمد السادس للأندية الأبطال.