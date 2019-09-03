4 مسابقات فى مهرجان صبراتة للألعاب البحرية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 05:09 مساء
جانب من منافسات الطائرة الشاطئية (أرشيفية : الإنترنت)

تتواصل مهرجانات السلام للرياضات البحرية في عدد من المدن المطلة على ساحل البحر.

وخلال اليومين الماضيين نظم فرع هيئة الرياضة بصبراتة، غرب ليبيا، مهرجانًا على رمال مصيف تليل الذهبية اشتمل على مسابقات في الجري على الماء والطائرة الشاطئية والسباحة في المياه المفتوحة وكرة القدم الشاطئية.

الطائرة الشاطئية
شهدت مشاركة أربعة فرق وتوِّج ببطولتها فريق «الجوهرة» بعد فوزه في النهائي على «الأخوة» بشوطين لصفر.

القدم الشاطئية
شهدت مشاركة ستة فرق توِّج ببطولتها فريق «المستقبل» بعد فوزه في النهائي على «الصداقة» بركلات الترجيح بثلاثة أهداف لهدفين.

السباحة في المياه المفتوحة
توِّج ببطولتها عبدالعزيز الصويعي وجاء ثانيًا وليد الزهاني وثالثًا عبدالباسط الزهاني ورابعًا أيوب عبدالله وخامسًا سليمان وشاح.

الجري على الماء
توِّج مؤيد أبو الإسعاد بأول الترتيب، وجاء محمود كمال ثانيًا، وعلى ناجي ثالثًا، وسامي محمد رابعًا، وخليفته عمر خامسًا.

اللجنة المشرفة من صبراتة وتضم كلًّا من أبوبكر عمر وأحمد الصويعي وعبد الباسط الحزلوك وضوء البكوش.

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