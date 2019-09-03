إسكندر والفزاني يمثلان ليبيا في أفريقية المضرب

لاعبا ليبيا للمضرب الياس إسكندر وهاشم الفزاني يواصلان تدريباتهما (أرشيفية : الإنترنت)

يواصل لاعبا ليبيا للمضرب الياس إسكندر وهاشم الفزاني تدريباتهما اليومية بالمدينة الرياضية بطرابلس.

يأتي هذا تحت إشراف المدرب محمد سعيد استعدادًا للمشاركة في بطولة أفريقيا تحت 14عامًا وتستضيفها تونس في الفترة من التاسع وحتى الرابع عشر من سبتمبر الجاري وسط مشاركة 32 لاعبًا إفريقيًا.

لاعبا ليبيا للمضرب الياس إسكندر وهاشم الفزاني يواصلان تدريباتهما (أرشيفية : الإنترنت)