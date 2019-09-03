جربه التونسية تحتضن تصفيات منتخب ليبيا للجولف

جانب من منافسات الجولف بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)



كشف الاتحاد الليبي للجولف أن تصفيات اختيار منتخب ليبيا للجولف ستجرى الخميس المقبل على ملاعب مدينة جربة التونسية وتتواصل لمدة ثلاثة أيام بمشاركه 17 لاعبا.

اللاعبون المتأهلون من منطقتي طرابلس وبنغازي وهم: رمضان الطويري ورفعت الزقوزي والبهلول الشكشوكي وأحمد الطويري وعلي التكو وطارق رمضان وعبدالناصر رجب وعبدالعزيز الطويري ومحمد الصادق ولطفي هويدي ومحمد يونس ومحمد الطويري وإبراهيم العمامي ومحمد مؤمن وعمران أبوراوي ومحمد زادم ومحمود مؤمن.

ويتم اختيار المتحصلين على التراتيب الأربعة الأولى وستتم المشاركة بهم في البطولة العربية بالمغرب في أكتوبر المقبل وستسبق التصفيات إجراء التدريبات لمدة يومين ليتعرف الرياضيون على طبيعة الملاعب المعشبة التي سيخوضون عليها المنافسات.

يذكر أن اتحاد الجولف كلّف ثمانية حكام وطنيين لإدارة هذه المنافسات وهم بشير حنيش وجمعة الزرقاني وعلي الشكشوكي ووحيد بوعين والعارف باكير وخالد العمامي وحسن بوعرقوب ومصباح الطويري.

جانب من منافسات الجولف بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)