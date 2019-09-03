النصر يخسر مباراته الودية الثانية في مصر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 03:01 مساء
فريق النصر لكرة القدم (المركز الإعلامي)

خسر فريق النصر الليبي لكرة القدم في معسكره الخارجي بمصر مباراته الودية الثانية أمام اليرموك الكويتي بهدفين دون رد، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين مساء الإثنين، في ملعب فندق موفمبيك.

وتأتي المباراة في إطار استعداد النصر لمواجهة الرجاء المغربي، في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد اللقاء غياب عدة عناصر من الفريق وهم ربيع اللافي وخالد مجدي وأسامة البدوي ومعتز المهدي سعد أجبارة، بينما أحرزت أهداف المباراة في الشوط الأول من اللقاء.

وكان النصر تأهل إلى دور الـ 32 ليضرب موعدا مع مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي بعد فوزه، في 25 أغسطس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق عاصفة موكاف بطل أفريقيا الوسطى في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب بترو سبورت بالعاصمة المصرية القاهرة والتي تأتي ضمن منافسات الدور التمهيدي لأندية دوري أبطال أفريقيا.

النصر الليبي يواجه الرجاء المغربي في دوري الأبطال بعد عبور ممثل أفريقيا الوسطى

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