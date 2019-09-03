مشاركة مرتقبة للحصادي في دولية أرينا للشطرنج

الحصادي في منافسات الشطرنج (إنترنت)

يشارك الموهبة الليبية الواعدة يوسف الحصادي في بطولة أرينا الدولية للشطرنج (14 -16- 18- 20 عاما) التي تنطلق الجمعة بالقاهرة، وسط مشاركة شطرنجيين من ليبيا ومصر واليمن وتركيا وأوكرانيا وروسيا.

يذكر أن الحصادي سبق له التتويج بالعديد من البطولات في مطروح والإسكندرية والقاهرة (مصر)، وأبرز إنجازاته ذهبية أفريقيا فئة 12 عاما.

وسبق أن تسببت نزلة برد في حرمان لاعب نادي البرانس الليبي يوسف الحصادي من التتويج بميدالية في بطولة العرب للشطرنج التي جرت في يوليو بالأردن. وسبب مرض الحصادي في فقدانه لمباراة الجولة الأخيرة من البطولة أمام السوري ريان ديب والتي كان يحتاج فيها إلى التعادل للتتويج بأحدي الميداليات.

الحصادي ضمن كوكبة المتصدرين لشطرنجية العرب

الحصادي في منافسات الشطرنج (إنترنت)