مشاركة مرتقبة للحصادي في دولية أرينا للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 11:00 صباحا
الحصادي في منافسات الشطرنج (إنترنت)

يشارك الموهبة الليبية الواعدة يوسف الحصادي في بطولة أرينا الدولية للشطرنج (14 -16- 18- 20 عاما) التي تنطلق الجمعة بالقاهرة، وسط مشاركة شطرنجيين من ليبيا ومصر واليمن وتركيا وأوكرانيا وروسيا.

يذكر أن الحصادي سبق له التتويج بالعديد من البطولات في مطروح والإسكندرية والقاهرة (مصر)، وأبرز إنجازاته ذهبية أفريقيا فئة 12 عاما.

وسبق أن تسببت نزلة برد في حرمان لاعب نادي البرانس الليبي يوسف الحصادي من التتويج بميدالية في بطولة العرب للشطرنج التي جرت في يوليو بالأردن. وسبب مرض الحصادي في فقدانه لمباراة الجولة الأخيرة من البطولة أمام السوري ريان ديب والتي كان يحتاج فيها إلى التعادل للتتويج بأحدي الميداليات.

الحصادي ضمن كوكبة المتصدرين لشطرنجية العرب

الحصادي في منافسات الشطرنج (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«حزب الله» ينشر «فيديو» لعملية استهداف آلية عسكرية إسرائيلية
عربى
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن ارتفاع إيراداتها 23% خلال يوليو
ليبيا
«البنتاغون» يطلق مشروعا «دفاعيا» أميركيا لمكافحة الأخبار المزيفة
دولى
فنان تركي يحول قطعًا عادية إلى أعمال فنية
ثقافة وفن
البابا فرنسيس يعلق بمصعد في الفاتيكان لمدة 25 دقيقة
دولى
تقرير غوتيريس: النزاع في ليبيا يرفع العجز إلى 10 مليارات دولار
ليبيا
«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح إذا شكل الإرهاب تهديدا جديدا
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
غوتيريس يبدي قلقه من اندلاع «حرب أهلية» في ليبيا
ليبيا
مصدر: محكمة النقض تستشعر الحرج في الطعن الليبي على تعويضات عائلة «حنا»
ليبيا
ريال مدريد في صدام ناري بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«أودي» تستعد لإبهار عشاقها (صور)