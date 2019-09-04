جمال الضاوي: الاحتراف الليبي تم تطبيقه بشكل خاطئ

عضو جمعية الوفاء لقدامى الرياضيين جمال الضاوي (أرشيفية)

دعا لاعب فريق «الشباب» لكرة القدم السابق، وعضو جمعية الوفاء لقدامى الرياضيين، جمال الضاوي، إلى ضرورة مواكبة التغيير في كرة القدم الليبية والتحول لعالم الاحتراف.

وقال في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إنه في ليبيا تم تطبيق هذا المفهوم بشكل خاطئ، موضحًا: «الاحتراف استفاد منه اللاعب فقط الذي يريد حقوقه المالية ولا يريد أن يطبق واجباته وما هو مطلوب منه كمحترف».

وأوضح الضاوي: «يجب تطوير وتطبيق الاحتراف على كل الشرائح الرياضية في كرة القدم من المدربين والإداريين والأطباء والحكام، وصولًا للإعلاميين، وذلك لخلق منظومة متكاملة.

واختتم الضاوي تصريحاته: «كل هذا يحتاج إلى توعية دائمة وتنوير من وسائل الإعلام الرياضي».