بعثة المنتخب الوطني تطير إلى المغرب

جانب من تدريبات منتخب ليبيا في المغرب (المركز الإعلامي)

غادرت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد ظهر اليوم الإثنين، تونس في اتجاه المغرب؛ وذلك لدخول «فرسان المتوسط» في معسكر إعدادي بالمغرب يستمر لمدة أسبوعين.

وسيخوض المنتخب خلال معسكره الخارجي مباراتين وديتين، ضمن أجندة وأيام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمام كل من بوركينا فاسو في الرابع من سبتمبر الجاري، وأمام النيجر في السابع من نفس الشهر.

وكان المنتخب الليبي وصل إلى تونس يوم الخميس الماضي، وسط غياب العديد من نجومه آخرهم، المحترف الليبي في صفوف فريق «فيتوريا غيماريش» البرتغالي، المعتصم المصراتي، بعد تعرضه للإصابة مع فريقه، سيغيب على أثرها لمدة أسبوعين.