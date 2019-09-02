منتخب ليبيا يتلقى ضربة موجعة في معسكر المغرب

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 05:18 مساء
الدولي الليبي المعتصم بالله المصراتي. (أرشيفية : إنترنت)

تعرض المحترف الليبي في صفوف فريق «فيتوريا غيماريش» البرتغالي، المعتصم المصراتي، للإصابة أثناء مشاركته مع فريقه أمام نظيره بورتو؛ ضمن مباريات الدوري البرتغالي لكرة القدم.

ويغيب المصراتي عن معسكر المنتخب الوطني المقام حاليًا في المغرب، بعدما أثبتت التقارير الطبية التي خضع لها اللاعب أنه يحتاج إلى الراحة لمدة أسبوعين.

وتواصلت إدارة المنتخب الليبي مع اللاعب للتعرف على آخر تطورات إصابته، وعلمت أن الجهاز الطبي لفريقه منح لاعبنا الدولي راحة طبية لمدة أسبوعين سيكون خلالها تحت العلاج.

ويعاني معسكر المنتخب الحالي الإصابات، حيث سيتغيب عن الحضور معتز المهدي بسبب الإصابة أيضًا، بالإضافة إلى غياب بعض المحترفين.

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