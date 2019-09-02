مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق بديل إلغاء الدوري

المدير الرياضي بالنادي الأهلي بنغازي، معتز بن عامر (المركز الإعلامي)

خرج المدير الرياضي بالنادي الأهلي بنغازي، معتز بن عامر، بتصريحات مهمة حول شؤون النادي وتحديدًا فريق كرة القدم الأول، الذي يستعد للموسم الجديد من ناحية، ومواجهة الإسماعيلي المصري في البطولة العربية من ناحية أخرى، بصفته ممثلًا عن كرة القدم الليبية في البطولة المستحدثة خلال السنوات الأخيرة.

تصريحات بن عامر جاءت عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بنغازي على «فيسبوك»، اليوم الإثنين، حيث قال في البداية: «كان من المفترض أن تبرم عدة صفقات محلية جديدة، وجرى التفاوض مع خمسة أسماء منهم 3 مدافعين ومهاجم ولاعب خط وسط، لكن للأسف لم نتمكن من الحصول على خدماتهم، منهم لاعبان من نادٍ واحد اتفقنا معهما على كل الأمور، واتفقنا على المبلغ الذي طلبه ناديهما، وفي آخر اللحظات تراجع كل منهما عن قراره، علمًا بأنه لن نحتاج لتعاقدات قادمة بسبب أن القائمة شبه مغلقة بعدد 30 رياضيًّا، إلا لو حدث أمر طارئ، وحاليًّا تركيزنا منصب على المجموعة الموجودة لدينا وبالتوفيق لجميع اللاعبين».

وأضاف: «أما بخصوص اللاعب إبراهيم المنتصر فقد أخفى علينا إجراءه عملية زرع مسمار بلاتين في بطن القدم، وهي إصابة غير منظورة ومن غير الممكن ظهورها بالكشف الطبي العادي؛ ولكن شاء القدر أن يتعرض لكدمة بسيطة في مشط القدم في المران الأول له مع الفريق، مما أدى إلى خروجه وهذا ما تعجب منه الطاقم الفني والطبي لأن الكدمة كانت بسيطة، وعند التصوير الطبي اكتشفنا وجود مسمار بلاتين ببطن القدم، رغم أن هذه الإصابة لا تمنعه من اللعب ولكنها ستعرضه للغياب الطويل في حالة تعرضه لأي كدمة، ولهذا قررنا عدم استمراره مع الفريق حفاظًا على حقوق الأهلي والقيمة المتبقية من العقد، ولا يزال اللاعب مقيدًا في كشوفات النادي الأهلي لحين الوصول إلي حل ودي».

وأردف بن عامر قائلا: «بخصوص إلغاء مباراة الصفاقسي التونسي الودية كان ذلك بسبب التزامات نادي الصفاقسي في مسابقتي الدوري والكأس التونسي والبطولة الأفريقية، وقد عرض الصفاقسي على النادي الأهلي لعب المباراة الودية بالفريق الثاني، لكننا رفضنا وعليه تم تأجيل المباراة لموعد آخر».

وأكمل: «اللاعب عبد الله عبد الرحيم عرض عُلى اللجنة التأديبية واعترف بالخطأ الذي قام به مع تقديم الاعتذار عن غيابه، كما أنه يعاني أيضًا من إصابة في الحوض لم يتعافَ منها بعد، وحاليًّا في مرحلة علاج وسيغادر إلى جمهورية مصر لإكمال شفائه، أما بخصوص الرياضي سند شوشان فلا يزال في قائمة الفريق ولم يستبعد، لكن مشكلته الأخيرة هي من شقين فني وإداري، المدرب لديه قائمة مكونة من 30 لاعبًا فقط، ويوجد 8 لاعبين يشغلون مركز اللاعب، وتتبقى في عقودهم مع الأهلي سنتان أو خمس سنوات باستثناء الشامخ وسند المتبقي في عقده سنة واحدة فقط، ورغم التفاوض معه على تجديد عقده من العام الماضي، إلا أنه يرفض التجديد، وسيكون موجودًا في معسكر الفريق بمصر».

وواصل بن عامر حديثه: «بالنسبة إلى المدافع الذي وجد في تدريبات الفريق، فقد توصلنا لاتفاق مع ناديه وأنهينا كل الإجراءات القانونية لانتقاله، واتفقنا على تسلم اللاعب القيمة المالية عند توقيعه على العقد، الذي كان متوقفًا على انتهاء إجازة العيد ومباشرة المصارف العمل، لنتفاجأ بمغادرة اللاعب مدينة بنغازي دون أي سبب يذكر، في الوقت نفسه لن يكون من طرفنا أي إعارة، وقائمة الفريق الحالية خاضعة لحاجة المدرب الفنية، وهذا الأمر سابق لأوانه بسبب عدم انطلاق الموسم الرياضي المحلي، أما بالنسبة إلى المصاعب المالية فهي موجودة في كامل ليبيا في كل المجالات وليس فقط في كرة القدم، ومجلس إدارة النادي يسعى لحل هذه المصاعب ونجح في حل جزء منها ليس بالكيفية المطلوبة ولكن أفضل من ذي قبل بكثير».

واختتم المدير الرياضي بالنادي الأهلي بنغازي، معتز بن عامر، حديثه قائلًا: «إدارة الكرة بالنادي لن تسمح لأي شخص من خارج الإطار الفني بالتدخل في عمل المدرب وفي وضع قائمة الفريق، وإدارة الكرة هي المسؤولة إداريًّا و فنيًّا عن تقييم عمل المدرب في نهاية الموسم، أيضًا في حالة حصول خلاف حول وجود لاعب في قائمة الفريق أو عدم وجوده، فيحق لإدارة الكرة مناقشة المدرب في هذه المسألة إذا رأت الحاجة المستقبلية لهذا اللاعب، وبخصوص تخوفنا من أن يصبح اللاعب حرًّا في حالة عدم إقامة بطولة الدوري، فمن الناحية القانونية هذا لن يحصل، ومشاركتنا في البطولة العربية ستفيد اللاعب في أن يكون قريبًا من المستوى الفني بسبب مشاركته في مباريات ودية ورسمية، كذلك ستفيدنا في تسويق اللاعبين للخروج إلى أفضل الدوريات العربية مثلما حدث مع اللاعب أحمد شلبي وانتقاله لنادي الاتحاد السكندري المصري، وعمومًا لا توجد شكوى من أي لاعب من الجهاز الإداري، ونحن كإدارة الكرة نعمل طبقًا للوائح والقوانين المنظمة داخل النادي الذي يحرص بشكل دائم على أبنائه».