بالصور: حي الزيتون يتوج ببطولة أكاديميات كرة القدم

بنغازي تشهد ختام بطولة الأكاديميات ومدارس كرة القدم (إنترنت)

أسدل الستار ببنغازي على بطولة الأكاديميات ومدارس كرة القدم ببنغازي التي جرت على ملعب يوسف بوكر، حيث شهدت تتويج أكاديمية حي الزيتون 1 بكأس البطولة بعد الفوز في النهائي على أكاديمية الرياضي المتفوق بسبها بنتيجة خمسة أهداف دون رد.

وعقب المباراة النهائية أقيم حفل تتويج حصل خلاله فريق أكاديمية حي الزيتون 1 على كأس البطولة والميدالية الذهبية، بينما حازت أكاديمية الرياضي المتفوق كأس الوصيف والميدالية الفضية.

بينما أحرز جائزة أفضل هداف محمد المهدي محمد لاعب أكاديمية الرياضي المتفوق بسبها برصيد 8 أهداف، وتوج بجائزة أفضل لاعب المعتصم بالله القذافي لاعب أكاديمية الزيتون 1، وجائزة أفضل حارس مهند مروان بن هلوم حارس أكاديمية الزيتون.

يذكر أن البطولة أشرف عليها ونظمها جمعية الأندية للأعمال الخيرية بمشاركة 12 أكاديمية ومدرسة ناشئين.

بنغازي تشهد ختام بطولة الأكاديميات ومدارس كرة القدم (إنترنت)

بنغازي تشهد ختام بطولة الأكاديميات ومدارس كرة القدم (إنترنت)