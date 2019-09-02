بلخير والجمارك يمثلان ليبيا في عربية الجودو

تونس تستقبل بطولة العرب للجودو (أرشيفية : الإنترنت)

انطلقت أمس الأحد بتونس بطولة العرب للجودو للناشئين براعم 11 و12عاما من مواليد 2007 - 2008 والأشبال 13و14عاما مواليد 2005 - 2006 والناشئين 15و16و17عاما مواليد 2004 - 2003 – 2002.

تأتي المنافسات وسط مشاركة 427 لاعبا يمثلون 45 ناديا عربيا، ويمثل ليبيا في المحفل العربي ناديا بلخير والجمارك.

فاز لاعب بلخير كوامي في أولى مباريات الناشئين في وزن 50 كلغ بدور الـ16 على حساب التونسي عمار بلحاج، وفقد مباراته الثانية أمام لاعب الحراش الجزائري إسحاق، بينما خرج زميله بالفريق محمد خلف الله في وزن 60 كلغ من الدور الأول بخسارته أمام التونسي محمد لوصيف.