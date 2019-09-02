بلخير والجمارك يمثلان ليبيا في عربية الجودو

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 03:17 مساء
تونس تستقبل بطولة العرب للجودو (أرشيفية : الإنترنت)

انطلقت أمس الأحد بتونس بطولة العرب للجودو للناشئين براعم 11 و12عاما من مواليد 2007 - 2008 والأشبال 13و14عاما مواليد 2005 - 2006 والناشئين 15و16و17عاما مواليد 2004 - 2003 – 2002.

تأتي المنافسات وسط مشاركة 427 لاعبا يمثلون 45 ناديا عربيا، ويمثل ليبيا في المحفل العربي ناديا بلخير والجمارك.

فاز لاعب بلخير كوامي في أولى مباريات الناشئين في وزن 50 كلغ بدور الـ16 على حساب التونسي عمار بلحاج، وفقد مباراته الثانية أمام لاعب الحراش الجزائري إسحاق، بينما خرج زميله بالفريق محمد خلف الله في وزن 60 كلغ من الدور الأول بخسارته أمام التونسي محمد لوصيف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن ارتفاع إيراداتها 23% خلال يوليو
ليبيا
«البنتاغون» يطلق مشروعا «دفاعيا» أميركيا لمكافحة الأخبار المزيفة
دولى
فنان تركي يحول قطعًا عادية إلى أعمال فنية
ثقافة وفن
البابا فرنسيس يعلق بمصعد في الفاتيكان لمدة 25 دقيقة
دولى
تقرير غوتيريس: النزاع في ليبيا يرفع العجز إلى 10 مليارات دولار
ليبيا
«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح إذا شكل الإرهاب تهديدا جديدا
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
غوتيريس يبدي قلقه من اندلاع «حرب أهلية» في ليبيا
ليبيا
مصدر: محكمة النقض تستشعر الحرج في الطعن الليبي على تعويضات عائلة «حنا»
ليبيا
ريال مدريد في صدام ناري بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: أضواء سيارتك لامعة جديدة بهذه الطريقة