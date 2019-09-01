النتائج النهائية لمهرجان الألعاب البحرية بالخمس

جانب من منافسات الكرة الطائرة الشاطئية بمهرجان السلام (أرشيفية : إنترنت)

نظم فرع هيئة الرياضة بالمرقب على رمال مصيف (كراكلا) الذهبية بمدينة الخمس، أمس السبت، مهرجان السلام للرياضات البحرية والذي حقق النجاح والتميز فنيًا وتنظيمًا.

وجاءت النتائج النهائية لمختلف المسابقات على النحو التالي:-

أولًا: سباقات السباحة في المياه المفتوحة

- فئة البراعم مسافة 500 متر

جاء في المركز الأول السباح حذيفة علي، وجاء ثانيًا إيهم عوض، وثالثًا محمد معمر عباد.

- فئة الأمال مسافة 1000 متر

حل في المركز الأول السباح رواد الشريف، وجاء ثانيًا السباح عبد الحق طالب، وثالثًا محمود بالحاج.

- فئة الأواسط مسافة 2000 متر

تحصل على الترتيب الأول زكريا السيوي، وجاء ثانيًا عبد المهيمن الشريف، وثالثًا عبد الملك المقصبي.

- فئة الكبار مسافة 3000 متر

تحصل على أول الترتيب شعبان أمريود، وجاء ثانيًا عبد الباري محمد، وثالثًا علي بالحاج.

ثانيًا: الكرة الطائرة الشاطئية

توج ببطولة الطائرة الشاطئيه الثنائي إحسان عواج وأحمد الرفاعي بعد فوزهما في المباراة النهائية على محمد عواج وربيع قليفيط بشوطين لشوط واحد كانت نتيجتها (21 / 12 ، 18/ 21 ، 7/15).

ثالثا: اليد الشاطئية

بطولة اليد الشاطئية شهدت مشاركة خمسة فرق وتوج ببطولتها فريق المجد بعد فوزه في المباراة النهائية على القرضابية بنتيجة (27 / 23)، وجاء فريق المرقب في الترتيب الثالث.

يشار إلى أن مهرجانات السلام للألعاب البحرية والشاطئية تحت إشراف الهيئة العامة للشباب والرياضة، وسبق تنظيمها في عدد من المدن المطلة على ساحل البحر بطرابلس وصبراته وصرمان والزاوية والخمس وفي البرنامج إقامة مهرجانات ممثلة في عدد من المدن ومن بينها مصراتة وأجدابيا وبنغازي.