صالح صولة يطالب بمحاربة الفساد داخل منظومة الكرة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 01 سبتمبر 2019, 06:29 مساء
نجم المنتخب الليبي وأهلي طرابلس السابق صالح صولة. (أرشيفية : إنترنت)

دعا نجم نادي الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني لكرة القدم السابق، صالح صولة، إلى إبعاد من سماهم بالدخلاء على لعبة كرة القدم.

وطالب «صولة» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بمحاربة أي فساد داخل منظومة كرة القدم، وتغيير جذري في هرم اللعبة.

وكان صالح صولة دعا من قبل في منشور سابق، الأندية للضغط على صلاح العربي الرئيس السابق لاتحاد الكرة الليبي -لما عرف عنه من صدق والتزام- للعودة من جديد لقيادة اللعبة والدخول في الانتخابات المقبلة، والتي ستقام على منصب الرئيس في الفترة المقبلة بناء على طلب «الفيفا».

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