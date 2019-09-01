الأهلي طرابلس يودع أحد رموزه

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 01 سبتمبر 2019, 04:29 مساء
الأهلي طرابلس يودع علي عبدالرحمن غويله (أرشيفية : الإنترنت)

ودع نادي الأهلي طرابلس أحد رجالاته علي عبدالرحمن غويله، الذي وفاته المنية الأحد، حيث شغل الفقيد عديد المناصب الإدارية بالنادي الأهلي.

وترأس غويله نادي الأهلي طرابلس بعد الراحل سالم قدح، منذ العام 1965 وحتى 1969، وتولى غويله أيضًا رئاسة الاتحاد الليبي لكرة السلة في فترتين من بين 71 و73، وبين 77 و78.

وحصل الأهلي طرابلس في عهده أيضًا على بطولة الموسم الرياضي 63/ 64 عندما كان سكرتيرًا بالنادي، بالإضافة إلى شغفه بالرياضة، حيث أسس أيضًا البوليس الاتحادي، وشغل منصب مدير الجوازات.

يعد غويله من أهم رجالات نادي الأهلي طرابلس وأسهم خلال مسيرته الرياضية في تكوين عديد الألعاب بالنادي، وكان طيلة سنوات عمره مواظبًا على متابعة أخبار النادي مع تقديم الاستشارات الرياضية في عديد المناسبات.

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